الصحة النيابية: جلسة البرلمان المقبلة ستبحث سبل مواجهة الفيروس

2020/01/31 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ميران محمد، ان الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد مناقشة الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح محمد في تصريح، ان اللجنة ستعقد اجتماعا قبل انعقاد جلسة البرلمان، لبحث آليات وسبل مواجهة احتمالات وصول الفيروس الى البلاد، مبينا ان وزارة الصحة الاتحادية طالبت بتخصيص جزء من موازنتها، لشراء المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الفحوص المسبقة، ووضعها في المطارات بغية التأكد من عدم اصابة المسافرين الوافدين الى تلك المطارات بالفيروس، قبل مغادرتهم المطارات ودخولهم البلاد.

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