خاوف إجلاء العراقيين من الصين بعد إعلان حالة الطورائ العالمية لفيروس كورونا | تقرير

2020/01/31 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

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حذر وخوف يعم قلوب البشرية جمعاء من خطر يعصف بهم، عشية إعلان منظمة الصحة الإعلامية حالة الطوارئ الدولية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد واستمرار حصده للأرواح في مدن عدة في العالم..



وفيما تتخذ الدول إجراءات لمواجهة الفيروس إلا أن خطورة أكبر تتمثل بكيفية التعامل معه وإجلاء الرعايا من الصين.

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