فيديو.. حرق

2020/01/31 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر ناشطون مدنيون، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو توضح حرق عجلتين من نوع "ستوتة" في شارع الجمهورية قرب ساحة الوثبة، وسط العاصمة بغداد.

وقال الناشطون ان القوات الامنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وتقوم بحرق "الستوتات"، والتي يقوم أصحابها بنقل المصابين والقتلى.

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