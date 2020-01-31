شاهد: صور مظفر النواب وعريان السيد خلف ترفع في ساحة التحرير.. ونساء تهتف بـ”العباءات”

2020/01/31 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت ساحة التحرير، مساء اليوم الجمعة، اقبالا حاشدا من المتظاهرين بزخم بشري متنوع ضم اطياف وثقافات مختلفة.وتصاعد زخم المتظاهرين في ساحة التحرير اليوم، بعد خطبة الجمعة للمرجعية الدينية فضلا عن تحشيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ثورة اكتوبر العظيمة#تنتصر✌🏻🇮🇶❤️ التحرير الان pic.twitter.com/99TeG7tI87 — Firas W.Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) January […]

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