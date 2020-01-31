سائرون: وجود الصدريين في الساحات سيسرع بتشكيل الحكومة

2020/01/31 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون محمد الغزي، اليوم الجمعة، أن وجود التيار الصدري في ساحات التظاهر سيسرع في تشكيل الحكومة.

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