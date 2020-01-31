الجبهة التركمانية: ندعم إجراء انتخابات مبكرة

2020/01/31 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم الجمعة، دعم جبهته لدعوة المرجعية الدينية العليا، لإجراء انتخابات مبكرة.

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