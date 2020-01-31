مدرب الوطني كاتانيتش: اعلان قائمة المنتخب للاعلام ليس صحيحا

2020/01/31 | 20:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح مدرب المنتخب الوطني كاتانيش، اليوم الجمعة، ان اعلان القائمة للمنتخب الوطني بهذا الشكل المبكر للاعلام ليس صحيحا، لان هناك فترة تقارب الشهرين لخوض المباراة وهناك الكثير من المتغيرات ازائها تبعا للظروف المحيطة بها.

واكد كاتانيش للمنسق الاعلامي للمنتخب الوطني انه "وضع هذه الاسماء كقائمة اولية لاجل استحصال الفيزا بشكل مبكر وهناك متابعة لعديد من اللاعبين الاخرين للوقوف على جاهزيتهم، كما هناك متابعة للاعبين الذين يقدمون مستويات مشجعة في الدوري العراقي الذي ننتظر انطلاقه قريبا لضمهم للمنتخب".

واضاف "لا نعرف لحد الان كيف ستسير الامور خلال الايام المقبلة، بشأن تأكيد اقامة هذه المباريات في مكانها ام تتغير وفق الوضع المربك جراء انتشار فايروس كورونا في هذه المناطق وعليه لابد من وضع خطط بديلة لذلك".

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