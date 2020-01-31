مصدر طبي: الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا في بغداد وتم حجرهم طبيا

2020/01/31 | 20:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بانه تم الاشتباه بحالات عدة في بغداد باصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "حالات عدة تم الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا في بغداد".

واضاف "تم حجر الحالات طبيا في احدى مستشفيات العاصمة".

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