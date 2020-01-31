شاهد : فلسطينيو أوروبا ينظمون فعاليات في 6 دول ضد “صفقة القرن”

2020/01/31 | 20:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ينظم فلسطينيون في أوروبا، على مدار أيام، فعاليات شعبية تنديدا بـ”صفقة القرن”، تشمل ستة دول.ونشر “المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام” أجندة الفعاليات الحالية والمرتقبة، وتبدأ بتجمع في ميدان “بربريني” بالعاصمة الإيطالية روما، الجمعة، وصولا إلى وقفة أمام القنصلية الأمريكية بالعاصمة الهولندية أمستردام، الاثنين.وإلى جانب إيطاليا وهولندا، تشهد دول ألمانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا […]

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