2020/01/31 | 20:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو مخيم الصويرة: لا نرتبط بأي جهة خارجية وقضيتنا الوطن وحده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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