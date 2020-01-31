بالوثيقة.. إتحاد الكرة العربي يعاقب الشرطة العراقي بسبب التجاوزات بمباراة الشباب السعودي

2020/01/31 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

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بغداد اليوم/ بغداد

ابدى مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيش اليوم الجمعة،(31كانون الثاني 2020)، إنزعاجه من اعلان القائمة الاولية للمنتخب الوطني بهذا الشكل المبكر للاعلام، مشيرا الى ان هناك فترة تقارب الشهرين لخوض المباراة امام هونك كون

بغداد اليوم -َ بغداد

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، عن قائمته الاولية المتضمنة (34) لاعبا تمهيدا لمواجهتي فيتنام و هونغ كونغ.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تلقيت القائ

بغداد اليوم - متابعة

جرت اليوم الجمعة،( 31 كانون الثاني 2020)، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد اكتمال الفرق المتأهلة من دور الـ16.





وشهدت القرعة، التي سحبت ظهر اليوم، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تواجد 7 فرق من ال

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