عضو بالفتح: علاوي الأقرب لمنصب رئيس الوزراء وفي غضون 24 ساعة القادمة يُكلف بالمنصب

2020/01/31 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله، اليوم الجمعة، أنه حسب المعطيات المتوفرة الاسم الأقرب لرئاسة الوزراء هو محمد توفيق علاوي.وقال عبد الله في حديث لقناة العهد وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “علاوي يقدم اليوم او غدا كمرشح رسمي لرئاسة الوزراء وهناك شبه اجماع على تكليفه لرئاسة الوزراء”.وأضاف، “يجب على […]

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