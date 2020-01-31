نائب يدعو الى إطلاق حوار وطني لإعادة مفهوم السيادة

2020/01/31 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/..دعا النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، الى إطلاق حوار وطني على مستوى مراكز البحوث والدراسات والنخب الثقافية عبر منابر الاعلام والساحات الأكاديمية وميادين التظاهرات لإعادة تعريف مفهوم السيادة طبقاً لطبيعة العراق وتأثيرات دول الطوق الإقليمي عليه .وقال الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة )، اليوم الجمعة، إن ” ما شهده […]

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