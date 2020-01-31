“عودة الصدر” الى ساحات الاحتجاج.. 3 سيناريوهات ترجمها الشارع العراقي

2020/01/31 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثارت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انصاره بالعودة الى ساحات الاحتجاج، عدة مخاوف وتفسيرات مختلفة، خصوصا وانها جاءت بعد اسبوع واحد من سحب انصاره من ساحات التظاهر.وجاءت دعوة زعيم التيار الصدري لانصاره باعادة التواجد والتظاهر والاستعداد لاعتصام حاشد قرب المنطقة الخضراء، بعد خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف، التي دعمت […]

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