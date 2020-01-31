شاهد : “بمهر مليون ريال”.. زواج بدور البراهيم يتصدر ترند السعودية

2020/01/31 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مؤشر البحث جوجل فى السعودية ، وأيضا تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وذلك بعد إعلانها خبر عقد قرانها مقابل مهر مليون ريال.وبدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع “مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون” والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، حققت ماقالته بالفعل ، ونشرت عبر حسابها على […]

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