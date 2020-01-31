بالوثيقة.. الاتحاد العربي يفرض عقوبات بالجملة على نادي الشرطة

2020/01/31 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقرر الاتحاد العربي لكرة القدم فرض غرامة مالية مقدارها 100 الاف دولار على ادارة نادي الشرطة ، على خلفية الاحداث التي رافقت مباراة فريقها الكروي امام الشباب السعودي في اياب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الابطال .

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