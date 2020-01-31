2020/01/31 | 20:50 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل عملية “البنيان المرصوص” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل عملية “البنيان المرصوص”) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل عملية “البنيان المرصوص”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).