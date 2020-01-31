الصدر يدعو انصاره لـ الرجوع لــ ساحات التظاهر .. والموسوي يحذر العراقيين من موقف مقتدى الاخير ويصفه بـــ ... ؟!!

2020/01/31 | 20:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعا زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، أتباعه إلى تظاهرات شعبية جديدة في بغداد، والتحضير لاعتصامات قرب المنطقة الخضراء، وذلك للضغط على المسؤولين السياسيين لتشكيل حكومة جديدة، فيما لوح بخطوات تصعيديةأخرى، من دون أن يحدد طبيعتها.

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر": "مرة أخرى فشل ...

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