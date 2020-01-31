متظاهرو ساحة التحرير ببغداد يناشدون الأمم المتحدة التدخل لحمايتهم

2020/01/31 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد متظاهرو ساحة التحرير ببغداد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص التدخل الفوري لحمايتهم من “عمليات القتل والقمع والاختطاف”، حيث رفعوا شعارات واعلام الأمم المتحدة خلال مسيرات حاشدة شهدتها الساحة.

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