المعاون الجهادي للسيد الصدر: سنصرخ من التحرير كلا للفساد

2020/01/31 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق أبو دعاء العيساوي المعاون الجهادي والعسكري لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، على عودة أنصار التيار الى ساحات التظاهر.

وقال العيساوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحرير صهوة العراق، وهم فرسانها، والخضراء رئة العراق وشعبه أنفاسها.

وأضاف، ان أنصار التيار سيصرخون من التحرير، كلا للفساد، فيهبّ نسيم الحرية من التحرير إلى الخضراء، لينهض العراق سالماً منعماً بحسب تعبيره.

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