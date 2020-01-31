بسبب ’’كورونا’’.. صحة البصرة تعزل ’’الصينيين’’ الوافدين للمحافظة وتستعين بجهاز المخابرات

2020/01/31 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: البصرة أعلن مدير دائرة صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، الجمعة، عزل ’’الصينيين’’ الوافدين للمحافظة بالاستعانة بجهاز المخابرات.وقال التميمي، في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، ان “تواجد الصينيين في محافظة البصرة بالوقت الراهن يشكل خطراً على المواطنين في المحافظة حيث لوحظ تواجدهم في بعض مناطق البصرة، وقد قدمنا مقترحاً للجهات المعنية طلبنا به […]

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