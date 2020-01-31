2020/01/31 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجبهة التركمانية تطالب القائد العام للقوات المسلحة بسد الثغرة الأمنية في جنوب كركوك

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ‎:مفارز شعبة الاستخبا

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بتكليف اللواء الركن عامر صدام المالكي بمنصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الداخلية قررت تكليف اللواء الركن عامر صدام المال

بغداد اليوم-كركوك

أصدرت شرطة محافظة كركوك، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) توضيحاً بشأن أنباء توقيف قائد شرطة المحافظة، اللواء علي كمال عبد الرزاق.

ونفى العميد افراسياو كامل، المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة كركوك، في بيان، "خبر نشر على احد ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجبهة التركمانية تطالب القائد العام للقوات المسلحة بسد الثغرة الأمنية في جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجبهة التركمانية تطالب القائد العام للقوات المسلحة بسد الثغرة الأمنية في جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).