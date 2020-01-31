شاهد : “فيفي عبده” تحصن نفسها من الحسد.. بهذه الطريقة

2020/01/31 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية بوسي شلبى، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، مقطع فيديو للفنانة المصرية فيفي عبده ، ظهرت خلاله وهى تحصن نفسها من الحسد .حيث قالت بوسي ، أن فيفي عبده دائما محسودة ونجمة خفيفة ، وظهرت عبده ، وهى تقول “دايما محسودة ومأرور عليا ” ثم مرت 7 […]

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