رايتس ووتش: وثقنا حالات عنف ضد المتظاهرين وندعو لجلسة اممية بشأن عمليات القتل

2020/01/31 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية، عن توثيقها حالات استخدام للعنف ضد المتظاهرين من قبل السلطات العراقية، خلال الأيام الماضية.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير مطول لها عن العراق، ان السلطات العراقية صعّدت بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري، استخدامها العنف لإخماد الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد، عبر قيام قوات الأمن بإضرام النار في خيام المتظاهرين، وإطلاق الذخيرة الحية، واعتقال متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية، فيما لم تتمكن المنظمة من تحديد حجم الإصابات أو أعداد المحتجزين.

وأكدت المنظمة ان على السلطات العراقية اجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة، في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا تطلب الأمر، وأن تؤدي تلك التحقيقات الى محاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى وان كان من القادة، داعية الى عقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

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