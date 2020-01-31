بلاسخارت تتسلم رسالة المتظاهرين حول أعمال العنف التي تعرضوا لها خلال الاحتجاجات

2020/01/31 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت رسالة حول التظاهرات وما رافقها من أحداث عنف

جاء ذلك خلال استقبالها مجموعة من الناشطين والناشطات في مقر البعثة بالعاصمة بغداد، حيث أكد الناشط علاء الركابي أن الرسالة تتضمن أهداف الثورة السلمية وجميع عمليات العنف التي تعرض لها المتظاهرون وأعداد الشهداء والجرحى، وجميع مطالب المرحلة الحالية.

وأشار الى أن من بين المطالب، احالة المسؤولين الحكوميين عن أعمال العنف والقمع والقتل الى المحاكم الدولية لانتهاكهم المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والضغط على الحكومة العراقية للإسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والالتزام بالمدد الدستورية، إضافة الى تدخل المنظمة الدولية لإيجاد حل لتخفيف التوتر وترسيخ السلم الأهلي والاستقرار في عموم العراق.

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