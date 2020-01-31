هذه هي الحرب الأعلى كلفة في تاريخ امريكا

2020/01/31 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف المفتش العام في وزارة الدفاع الاميركية لإعادة إعمار أفغانستان، جون سـوبكو، اليوم الجمعة، أن كلفة حرب أفغانستان منذ عام 2001 هي الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.وبلغ الإنفاق على هذه الحرب، وحتى نهاية ايلول الماضي، 776 مليار دولار، مقارنة بـ771.1 مليار دولار دفعتها واشنطن في إدارة حرب العراق منذ عام 2003.واعترف تقرير سوبكو بأن الوكالات الفيديرالية الأميركية رصدت منذ بدء حرب أفغانستان نحو 137 مليار دولار لإعادة بناء وتأهيل مرافق عامة داخل الأراضي الأفغانية.وأشار التقرير الى أن حكومة كابول ستحتاج الى 8.2 مليارات دولار من البنك الدولي لاستكمال مشاريع بنى تحتية وخدماتية وانسانية قبل سنة 2024، من بينها 4.6 مليارات دولار من الولايات المتحدة وحدها.

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