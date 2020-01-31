بالصور.. متظاهرو البصرة يقيمون مأدبة عشاء في ساحة البحرية

2020/01/31 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأقام متظاهرو محافظة البصرة، مساء اليوم الجمعة، مأدبة عشاء طويلة اجتمع عليها العشرات في ساحة البحرية وسط المحافظة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين في محافظة البصرة قاموا بإعداد مأدبة عشاء اجتمع عليها العشرات منهم في ساحة البحرية.

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