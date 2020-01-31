اتهام يطال مؤسسة الشهداء.. تسريب بيانات الاف العراقيين المتقدمين للحج

2020/01/31 | 21:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ان المؤسسات الحكومية العراقية اخفقت مجددا في الحفاظ على امنها الرقمي، بعد ان تم تسريب البيانات الخاصة بالآف المتقدمين للحج من عوائل الشهداء، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء.

واضاف المركز في بيان ورد لشفق نيوز ان معلومات اكثر من 16800 مواطن عراقي تقدموا للحج عبر الاستمارة الالكترونية الخاصة بذوي الشهداء لعام 2020 عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء، متاحة بدون تشفير على الانترنت رصدها المركز لعدة ساعات من يوم الاحد المصادف 26/1/2020 قبل ان يتم اصلاحها ومعالجة هذا الخطأ.

واوضح المركز ان البيانات التي تم نشرها تتضمن معلومات شخصية منها الاسم الكامل عنوان السكن وارقام هواتف المتقدم واقاربه وطائفته وتقارير طبية تتضمن الحالة البدنية والعقلية، وهي معلومات خاصة بالمواطنين.

وتابع المركز انه حذر من ان هذه المعلومات ربما استُغلّت في الاساءة او عمليات الاختراق او عمليات جمع بيانات المواطنين والتي تسمح بعمليات النصب والابتزاز الالكتروني، ويدعو مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية الى تجنب هذه الاخطاء الكارثية التي تؤثر على خصوصية المواطن.

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