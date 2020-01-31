فوج طوارئ كربلاء الثالث يتسلم نقاط امنية من الحشد الشعبي شمالي المحافظة

2020/01/31 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/..تسلم فوج طوارئ كربلاء الثالث التابع الى قيادة شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، نقاط امنية وأبراج مراقبة من الحشد الشعبي شمالي المحافظة والمحاذية لمحافظة بابل .وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) يني تسلم فوج طوارئ كربلاء الثالث نقاط الحماية والمراقبة في منطقة الخنافسة 30 كم شمالي كربلاء والمحاذية […]

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