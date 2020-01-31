شاهد بالصور: الاجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” في مطار بغداد الدولي

2020/01/31 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتخذ اللجان الطبية في مطار بغداد الدولي اجراءات طبية مع المسافرين الوافدين الى العراق، للوقاية من “فيروس كورونا”، في الوقت الذي شكك عدد من الخبراء بجدوى الاجراءات المتبعة من قبل وزارتي النقل والصحة في العراق.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة مطار بغداد الدولي وبالتعاون مع الجهات […]

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