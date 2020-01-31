جوارديولا يطالب باحترام مورينيو

2020/01/31 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يطالب باحترام جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام

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