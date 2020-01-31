لمواجهة خطر “كورونا”.. تعميم رسمي من سلطة الطيران المدني بشأن القادمين من الصين

2020/01/31 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، إصدارها تعميم على شركات الطيران العاملة في مطارات البلاد، بشأن القادمين من الصين أو باقي دول شرق آسيا، مشيرة إلى وجود فرق طبية في المطارات تقوم بفحص القادمين من الصين.وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الديوان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد […]

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