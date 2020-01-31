اخر فرصة للكتل السياسية.. من سيكون رئيس الحكومة العراقية الجديد؟

2020/01/31 | 21:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المرجعية الدينية العليا في العراق الى اجراء انتخابات مبكرة في اقرب فرصة ممكن لحل الازمة السياسية في البلاد، اضافة الى الإسراع في تشكيل الحكومة ال...

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