المرشح الاوفر حظاً لـ رئاسة الوزراء يصرح على صفحته الشخصية في فيسبوك ويتعهد بــ ..؟!!

2020/01/31 | 21:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ذكر علاوي في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن "اسم محمد توفيق علاوي لقد تم تداوله كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وقد علمت ان هناك مطلباً جماهيرياً في رفض مزدوجي الجنسية من تولي هذا المنصب؛ إن أغلب الناس لا يعرفون محمد توفيق علاوي معرفة كاملة، وأحب ان ابلغ من لا يعرفني اني لست من الصنف...

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