سلطة الطيران المدني تصدر تعميماً بشأن القادمين من الصين

2020/01/31 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، إصدارها تعميم على شركات الطيران العاملة في مطارات البلاد، بشأن القادمين من الصين أو باقي دول شرق آسيا، مشيرة إلى وجود فرق طبية في المطارات تقوم بفحص القادمين من الصين.

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