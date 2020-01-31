2020/01/31 | 21:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي رفيع بدائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن وجود اشتباه بإصابة مواطنين صينين بفايروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الطبية رصدت اشتباه بإصابة عاملين اثنين من دولة الصين بفايروس كورونا يعملان في حقل بتروناس النفطي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العاملين تم احتجازهما في احد المحاجر الطبية داخل الشركة من قبل الشرطة، حتى يتم غدا السبت البت بامر اصابتهم رسميا بالفايروس من عدمه بعد اكمال عملية الفحوصات الطبية لهم، ووصول نتائج الفحص من العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الاشتباه بحالتي اصابة بفيروس كورونا في الناصرية لعاملين صينيين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الاشتباه بحالتي اصابة بفيروس كورونا في الناصرية لعاملين صينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).