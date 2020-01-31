صحة ذي قار توضح بشأن ما تداولته مواقع التواصل بوجود حالات اشتباه بالإصابة بفايروس “الكورونا”

2020/01/31 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ذي قار نفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود حالتين اصابة بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” إن “المحافظة لم تسجل اي حالة اشتباه او اصابة بفايروس الكورونا وان الدائرة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتجنب حدوث أي […]

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