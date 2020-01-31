صحة ذي قار تصدر بياناً بخصوص ’’فايروس كورونا’’.. هكذا سنتعامل مع الوافدين الصينيين

2020/01/31 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

نفت دائرة صحة ذي قار ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود حالتين اصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان ان "المحافظة لم تسجل اي حالة اشتباه او اصابة بفايروس الكورونا وان الدائرة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتجنب حدوث أي اصابة بهذا الفايروس ومنها فحص جميع الوافدين الى محافظة ذي قار في المطارات لاسيما القادمين من المناطق الموبوءة".

وتابع "بالإضافة الى تعميم خطة السيطرة على الامراض التنفسية الحادة وتفعيلها في جميع المؤسسات الصحية وتوفير وسائل الحماية الشخصية للمنتسبين فضلا عن نشر العديد من مواد التوعية الصحية على المواطنين فيما يخص هذا الفايروس من قبل فرق تعزيز الصحة".

وأضاف "سيتم عزل أي حالة مشتبه بها في ردهات عزل خاصة في المؤسسات الصحية".

وفي ما يخص العمالة الصينية في المحافظة اوضح الجابري بانه "يتم فحص جميع العاملين الصينيين وتدقيق جوازاتهم لمعرفة أوقات دخولهم للعراق"، مشيرا الى ان "اَي عامل اجنبي صيني دخل خلال هذا الشهر يتم عزله في أماكن خاصة داخل الموقع لحين اكمال ال 14 يوم بعدها يتم فحصه والسماح له بمزاولة عمله من جديد".

واردف "اما خلال هذه الفترة فيمنع منعا باتا الخروج والعمل حتى داخل الموقع فضلا عن انه يتم وضع عناصر ارتباط في هذه المواقع ومتابعة مستمرة بمنع دخول اَي مواطن صيني ومنع عودة الذين يغادرون الان مرة اخرى الى العراق لحين انتهاء المرض".

بغداد اليوم

بغداد اليوم-البصرة

أعلن مدير دائرة صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني، 2020) عزل ’’الصينيين’’ الوافدين للمحافظة بالاستعانة بجهاز المخابرات.

وقال التميمي، في بيان، ان "تواجد الصينيين

بغداد اليوم _ متابعة

في وقت تتزايد أرقام الإصابة بفيروس كورونا، وسرعة انتشاره خارج حدود الصين، بات الوضع يثير قلقا دوليا، دفع منظمة الصحة العالمية، لدق ناقوس الخطر، وإعلان حالة الطوارئ على الصعيد الدولي.

قرار اتخذته المنظمة بعد تريثها، لمع

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