2020/01/31 | 21:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي اربيل ينجح بضم لاعب المنتخب الوطني السابق ياسر قاسم قادماً من اوريبرو السويدي

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