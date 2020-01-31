التيار الصدري يعود الى ساحة التحرير

2020/01/31 | 21:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر انصار التيار الصدري، الجمعة، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط بغداد التي تشهد تظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.وقال المصدر ، إن “انصار التيار الصدري باشروا، قبل قليل، بالتوافد الى […]

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