علاوي يعود مجدداً لواجهة رئاسة الحكومة الانتقالية بعد رفع المالكي تحفظه عليه

2020/01/31 | 21:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الجمعة، بأن الكتل السياسية اتفقت على دعم ترشيح محمد توفبق علاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "هناك تطور ملفت في العودة لدعم محمد توفيق علاوي من قبل قادة كتل، حركة عصائب أهل الحق، والسند الوطني وعدم ممانعة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كما يبدو في بيانه الاخير".وأضاف "اما بالنسبة لحيدر العبادي فهو في داخله يدعم علاوي ولكن لا يرغب أن تعصب برأسه مما يقوي احتمال تكليفه بالإجماع ما لم يطرأ شيء جديد".

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