2020/01/31 | 22:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى مدير دائرة صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم الجمعة، ما تناقلته وسائل الاعلام حول وجود اصابتين بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الجابري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "المحافظة لم تسجل اي حالة اشتباه او اصابة بفيروس كورونا وان الدائرة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتجنب حدوث أي اصابة بهذا الفاروس ومنها فحص جميع الوافدين الى محافظة ذي قار في المطارات لاسيما القادمين من المناطق الموبوءة".وأضاف انه "تم تعميم خطة السيطرة على الامراض التنفسية الحادة وتفعيلها في جميع المؤسسات الصحية وتوفير وسائل الحماية الشخصية للمنتسبين فضلا عن نشر العديد من مواد التوعية الصحية على المواطنين فيما يخص هذا الفايروس من قبل فرق تعزيز الصحة".وبين انه "سيتم عزل أي حالة مشتبه بها في ردهات عزل خاصة في المؤسسات الصحية".وفي ما يخص العمالة الصينية في المحافظة اوضح الجابري "يتم فحص جميع العاملين الصينيين وتدقيق جوازاتهم لمعرفة أوقات دخولهم للعراق وان اَي عامل اجنبي صيني دخل خلال هذا الشهر يتم عزله في أماكن خاصة داخل الموقع لحين اكمال الـ14 يوم بعدها يتم فحصه والسماح له بمزاولة عمله من جديد".واشار الى انه "اما خلال هذه الفترة فيمنع منعا باتا الخروج والعمل حتى داخل الموقع فضلا عن انه يتم وضع عناصر ارتباط في هذه المواقع ومتابعة مستمرة بمنع دخول اَي مواطن صيني ومنع عودة الذين يغادرون الان مرة اخرى الى العراق لحين انتهاء المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).