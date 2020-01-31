العراق يعلن عن جملة اجراءات لمواجهة كورونا

2020/01/31 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، عن جملة اجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز "اجتمعت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في الصين، برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي وبحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق".

واضاف البيان انه "وبعد ورود توصيات منظمة الصحة العالمية وأخذ رأي الجهات الفنية والعلمية المختصة والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لكون ان المرض تحول من وباء في منطقة محدودة الى خطر صحي عالمي، وبناء على المعطيات المستجدة؛ تقرر التالي:

١ -توصي اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر او غير مباشر الى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع.

٢ - المضي في متابعة اوضاع الرعايا العراقيين وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة اخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم.

٣- نطمئن المواطنين انه لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضاً.

٤ -نهيب بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة والحذر من إثارة الاشاعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية وان الحكومة العراقية تتابع المستجدات اولا بأول".

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