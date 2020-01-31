اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة فيروس كورونا تبث الاطمئنان: لم نسجل اي اصابات داخل العراق “موسع”

2020/01/31 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ان “اللجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا توصي باتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين”.وذكر بيان للجنة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “متابعة اوضاع الرعايا العراقيين ف الخارج تجري على قدم وساق وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة”، مضيفا، ان “لم تسجل حالات […]

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