علاوي و الكاظمي هما الاقرب لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة

2020/01/31 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس هيأة النزاهة الاسبق، القاضي رحيم العكيلي، الجمعة أن محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي هما الاقرب لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.وذكر العكيلي في تصريح صحفي، أن “الفشل […]

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