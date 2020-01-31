تحالف القوى:الأزمة لن تنتهي باختيار بديل لرئيس الوزراء

2020/01/31 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو تحالف القوى العراقية، النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة، الأزمة لن تنتهي باختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان “أزمة العراق […]

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