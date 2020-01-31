2020/01/31 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف السفارة التركية في مقديشو وكر للصوص، حيث تزاول نشاط غير دبلوماسي ويتناقض مع الأعراف القانونية ولا يلتزم بالشفافية في أدائه، ومن يقومون بذلك يحملون صفة دبلوماسية كممثلين لبلدهم!السفارة شاركت نواب صوماليين تقاسم عمولات عن كل المسافرين الصوماليين إلى تركيا، خلال الأعوام الماضية، حيث أخذ كرسوم سفر على كل مسافر مبلغ ٨-;-٠-;-٠-;-٠-;- دولار وتم تقاسمه ما بين السفارة والنواب والخطوط ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد حسن يوسف - سفارة تركية تتربح من الهجرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خالد حسن يوسف - سفارة تركية تتربح من الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).