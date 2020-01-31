رياض حسن محرم - قراءة ثانية فى خطة ترامب لحل القضية الفلسطينية

2020/01/31 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم بعد سنوات ثلاث من التردّد، أزاح الرئيس دونالد ترامب أخيراً الستار عما يُسمّى "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هذه الخطة، تعنى دعم المواقف الإسرائيلية المُحددة منذ أمد بعيد، بما في ذلك السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس بأكملها؛ واستبقاء كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية؛ وضمّ غور الأردن ومرتفعات الجولان السورية الى إسرائيل، وفي حين أن الخطة تتحدّث بخجل ......

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