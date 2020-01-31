عذري مازغ - صفقة وحيد القرن

2020/01/31 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ قبل مناقشة صفقة "الغرن" (ينطق الغين هنا بين حرف الغين والكاف:garn) وتعني مغربيا القرن من قرون الحيوانات) يجب إثارة موضوع يثار في الساحة المغربية حول قضية فلسطين، هناك الآن وعي متجدر بقضايا الوطن في المغرب هو او هي أن كل أولوية مهما كانت عند مواطن ما من بلد ما هي أولوية بلده وعليه فإن الحديث عن قضية فلسطين ليست بالضرورة أولوية عند أي يساري يتكلم فيها (يساري هنا بالخط الغليظ وكأن اليمين عند البعض وط......

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