خلية الاعلام الحكومي تصدر 4 قرارات بشأن مستجدات “متابعة فيروس كورونا”

2020/01/31 | 22:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت خلية الاعلام الحكومي المستجدات الاخيرة بشأن متابعة “فيروس كورونا”، مشيرة الى انه تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “اجتمعت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ظهر في الصين برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق […]

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